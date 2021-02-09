Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування

Резервна жіноча збірна України з біатлону переживає фінансові проблеми, через які не заповнить квоту на етапах Кубка IBU в словацькому Осрблі.

Про це заявив наставник Ілля Лопухов.

"Після двох етапів в Осрблі з п'яти біатлоністів тільки три кращі поїдуть в Ріднау: фінансування не вистачає, тому тільки троє. В Ріднау буде повноцінний збір, акліматизація перед змаганнями. Плюс приєднається хтось із команди "А" після чемпіонату світу, двох юніорок плануємо привезти з чемпіонату світу.

Домовленість така: повинні бути гідні результати. Якщо бачимо, що кращі фінішують на 50-х місцях, то це нецікаво. На дорослому рівні ти отримаєш ще більше. Тим більше, Кубок IBU - це тільки так звана друга ліга", - сказав Лопухов.