Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак задумався про відставку Юрая Санітри з посади головного тренера жіночої збірної.

Про це заявив сам менеджер.

"Скажу відверто, я також задумувався над цим запитанням. Можливо, ми все-таки дамо йому змогу сконцентруватися на чоловічій команді, і дамо можливість вивести їх на олімпійський рівень, тому що там у нас є потенційні можливості.

А у дівчат у нас складна ситуація із підготовкою Джими, Підгрушної, Меркушиної. Це його тільки відволікає. Звичайно, йому дуже важко на це все дивитися, такого немає в жодній команді, щоб всі тренувалися окремо. І я думаю, що ми будем дуже добре розмірковувати, яким саме чином вчинити з жіночою командою", - сказав Бринзак.