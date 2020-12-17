У збірній Німеччини з біатлону виявили коронавірус

Один з членів німецької команди вчора здав тест з позитивним результатом

Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубку світу з біатлону у Гохфільцені виявлено випадок коронавірусу в збірній Німеччини.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

За останні десять днів IBU зробив 1800 ПЛР-тестів на коронавірус для учасників Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.

Один з членів німецької команди вчора здав тест з позитивним результатом. Він був негайно ізольований. Ніхто зі спортсменів або інших членів команди не постраждав. Відповідні органи охорони здоров'я були проінформовані.