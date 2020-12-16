 Кубок світу 2020/21: Розклад четвертого етапу в Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу 2020/21: Розклад четвертого етапу в Гохфільцені

Сьогодні 19:44 1057 0
Кубок світу 2020/21: Розклад четвертого етапу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

У програмі четвертого етапу Кубка світу - перші в сезоні мас-старти. Загалом уся програма - особисті гонки: спринти, переслідування та мас-старти.

Розклад біатлон четвертого етапу Кубка світу розтягнутий на чотири дні - у четвер та п'ятницю відбудуться спринти, у суботу - гонки переслідування, у неділю - мас-старти.

 Визначився склад чоловічої збірної України на спринт у Гохфільцені 

Календар четвертого етапу Кубка світу: 

Четвер, 17 грудня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

П'ятниця, 18 грудня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

Субота, 19 грудня, 14:00. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Субота, 19 грудня, 16:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Неділя, 20 грудня, 13:00. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Неділя, 20 грудня, 15:25. Жінки, мас-старт (12,5 км)

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