Кубок світу 2020/21: Розклад четвертого етапу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

У програмі четвертого етапу Кубка світу - перші в сезоні мас-старти. Загалом уся програма - особисті гонки: спринти, переслідування та мас-старти.

Розклад біатлон четвертого етапу Кубка світу розтягнутий на чотири дні - у четвер та п'ятницю відбудуться спринти, у суботу - гонки переслідування, у неділю - мас-старти.

Визначився склад чоловічої збірної України на спринт у Гохфільцені

Календар четвертого етапу Кубка світу:

Четвер, 17 грудня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

П'ятниця, 18 грудня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

Субота, 19 грудня, 14:00. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Субота, 19 грудня, 16:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Неділя, 20 грудня, 13:00. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Неділя, 20 грудня, 15:25. Жінки, мас-старт (12,5 км)