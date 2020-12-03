Відомий стартовий склад збірної України на спринти у Контіолахті

Змагання відбудуться сьогодні, 3-го грудня

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 3-го грудня, у фінському Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і жінок стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

Відомий склад учасників від збірної України:

Спринт. Чоловіки (14:30)

9. Артем Прима

45. Дмитро Підручний

47. Богдан Цимбал

67. Руслан Ткаленко

102. Антон Дудченко

Спринт. Жінки (17:30)

14. Валя Семеренко

42. Юлія Джима

46. Олена Підгрушна

65. Дар'я Блашко

102. Катерина Бех

Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.

Нагадаємо, Семенов повернеться в січні.