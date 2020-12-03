Відомий стартовий склад збірної України на спринти у Контіолахті

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 3-го грудня, у фінському Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і жінок стартує другий етап Кубка світу з біатлону.
Відомий склад учасників від збірної України:
Спринт. Чоловіки (14:30)
9. Артем Прима
45. Дмитро Підручний
47. Богдан Цимбал
67. Руслан Ткаленко
102. Антон Дудченко
Спринт. Жінки (17:30)
14. Валя Семеренко
42. Юлія Джима
46. Олена Підгрушна
65. Дар'я Блашко
102. Катерина Бех
Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.
Нагадаємо, Семенов повернеться в січні.