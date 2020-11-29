Лідер збірної України Сергій Семенов здав негативний тест на COVID-19.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Він приїхав до Києва. Сергій пройшов повне обстеження в спеціалізованій установі, і там не знайшли у нього ніяких проблем. Коронавірусу немає, всі аналізи в нормі. Але температура ще тримається, ще треба трохи почекати", - заявив функціонер.