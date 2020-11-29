Джерело - Суспільне Спорт.
Лідер збірної України Сергій Семенов здав негативний тест на COVID-19.
Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.
"Він приїхав до Києва. Сергій пройшов повне обстеження в спеціалізованій установі, і там не знайшли у нього ніяких проблем. Коронавірусу немає, всі аналізи в нормі. Але температура ще тримається, ще треба трохи почекати", - заявив функціонер.
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"Я думаю, в найкращому випадку він повернеться у січні. Якщо нічого не знайдуть, то Сергій поїде в Буковель, проводити там підготовку. Зараз немає сенсу його так швидко задіювати", - сказав Бринзак.
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