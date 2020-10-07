Грущак та Меркушина-молодша виграли чемпіонат України серед юніорів

Визначились переможці спринту

У Чернігові відбулася спринтерська гонка в рамках юніорського чемпіонату України.

Чемпіонів серед юніорів став Дмитро Грущак, який більш ніж на 20 секунд випередив найближчого переслідувача, Віталія Мандзина. В обох біатлоністів по одному промаху на другій стрільбі.

Чемпіонат України

Юніори, Спринт

07 жовтня

1. Дмитро Грущак (0+1) 27:46.1

2. Віталій Мандзин (0+1) +22.3

3. Сергій Телень (2+2) +32.1

4. Марк Козак (1+1) +40.5

5. Євген Івченко (2+2) +42.4

6. Степан Кінаш (2+1) +43.4

У дівчат боротьба за чемпіонство була куди гострішою. На фініші трьох призерок розділило всього дев'ять секунд. Золото виграла 15-річна Олександра Меркушина - вона на 0.9 секунди випередила Оксану Москаленко і на дев'ять секунд - Любов Кип'яченкову. В усіх трьох біатлоністок по два промахи.

Чемпіонат України

Юніорки, Спринт

07 жовтня

1. Олександра Меркушина (2+0) 23:37.2

2. Оксана Москаленко (1+1) +0.9

3. Любов Кип'яченкова (0+2) +9.3

4. Дарина Чалик (1+1) +17.1

5. Олена Городна (0+1) +26.5

6. Христина Дмитренко (2+1) +41.9