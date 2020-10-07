Грущак та Меркушина-молодша виграли чемпіонат України серед юніорів

Джерело - suspilne.media.
У Чернігові відбулася спринтерська гонка в рамках юніорського чемпіонату України.
Чемпіонів серед юніорів став Дмитро Грущак, який більш ніж на 20 секунд випередив найближчого переслідувача, Віталія Мандзина. В обох біатлоністів по одному промаху на другій стрільбі.
Чемпіонат України
Юніори, Спринт
07 жовтня
1. Дмитро Грущак (0+1) 27:46.1
2. Віталій Мандзин (0+1) +22.3
3. Сергій Телень (2+2) +32.1
4. Марк Козак (1+1) +40.5
5. Євген Івченко (2+2) +42.4
6. Степан Кінаш (2+1) +43.4
У дівчат боротьба за чемпіонство була куди гострішою. На фініші трьох призерок розділило всього дев'ять секунд. Золото виграла 15-річна Олександра Меркушина - вона на 0.9 секунди випередила Оксану Москаленко і на дев'ять секунд - Любов Кип'яченкову. В усіх трьох біатлоністок по два промахи.
Чемпіонат України
Юніорки, Спринт
07 жовтня
1. Олександра Меркушина (2+0) 23:37.2
2. Оксана Москаленко (1+1) +0.9
3. Любов Кип'яченкова (0+2) +9.3
4. Дарина Чалик (1+1) +17.1
5. Олена Городна (0+1) +26.5
6. Христина Дмитренко (2+1) +41.9