Тищенко виграв гонку переслідування на літньому чемпіонаті України

Джерело - suspilne.media.
Сьогодні, 23 вересня, на літньому чемпіонаті України з біатлону відбулася гонка переслідування.
Чемпіони України в спринті - Артем Прима вирішив не стартувати у гонці.
Срібний призер спринту Богдан Цимбал вийшов на дистанцію з перевагою в понад 30 секунд, і впродовж першої половини дистанції впевнено її тримав. Усе змінилося на третій стрільбі: Цимбал пішов на два кола штрафу, тоді як Артем Тищенко зміг закрити всі мішені та вийшов лідером. На передостаннє коло Тищенко вийшов з перевагою у 7 секунд, їх перевага над іншими переслідувачами складала майже хвилину.
Доля "золота" вирішилися на останній стрільбі - Тищенко (пройшов перші три стрільби чисто) схибив двічі, але Цимбал відповів трьома промахами. Відтак, Артем впевнено пішов за званням чемпіона, а Богдан у другій гонці підряд задовольнився "сріблом".
Третім став Руслан Ткаленко.
Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.
Раніше, український лижник перейшов у біатлон.