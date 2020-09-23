Тищенко виграв гонку переслідування на літньому чемпіонаті України

Стали відомі результати гонки переслідування

Сьогодні, 23 вересня, на літньому чемпіонаті України з біатлону відбулася гонка переслідування.

Чемпіони України в спринті - Артем Прима вирішив не стартувати у гонці.

Срібний призер спринту Богдан Цимбал вийшов на дистанцію з перевагою в понад 30 секунд, і впродовж першої половини дистанції впевнено її тримав. Усе змінилося на третій стрільбі: Цимбал пішов на два кола штрафу, тоді як Артем Тищенко зміг закрити всі мішені та вийшов лідером. На передостаннє коло Тищенко вийшов з перевагою у 7 секунд, їх перевага над іншими переслідувачами складала майже хвилину.

Доля "золота" вирішилися на останній стрільбі - Тищенко (пройшов перші три стрільби чисто) схибив двічі, але Цимбал відповів трьома промахами. Відтак, Артем впевнено пішов за званням чемпіона, а Богдан у другій гонці підряд задовольнився "сріблом".

Третім став Руслан Ткаленко.

Чемпіонат України з біатлону

Гонка переслідування, чоловіки

23 вересня

1. Артем Тищенко (0+0+0+2) 33:31

2. Богдан Цимбал (1+0+2+3) +0.22

3. Руслан Ткаленко (1+1+1+1) +0.41

4. Віталій Труш (0+1+2+1) +0.51

5. Сергій Семенов (0+0+1+3) +1:29

6. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +2:30

Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.

Раніше, український лижник перейшов у біатлон.