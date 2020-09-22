Прима та Підгрушна - чемпіони України в спринті

Стали відомі результати спринту

У Чернігові розпочався літній чемпіонат України з біатлону.

Чемпіоном України у спринті став Артем Прима, який під час гонки припустився тільки одного промаху.

Чемпіонат України з біатлону

Спринт, Чоловіки

22 вересня

1. Артем Прима (1+0) 24:13.7

2. Богдан Цимбал (1+1) +7.0

3. Андрій Доценко (1+1) +44.9

4. Віталій Труш (3+0) +1:06.1

5. Сергій Семенов (2+0) +1:08.7

6. Руслан Ткаленко (2+0) +1:10.1

7. Артем Тищенко (1+1) +1:17.2

8. Антон Дудченко (1+0) +1:23.5

У жінок тріумфувала Олена Підгрушна, яка змогла виграти завдяки черговому потужному останньому колу: з другої стрільби Олена вийшла з п'ятим результатом та відставанням від лідерки у 30 секунд, але обійшла усіх конкуренток на фінішних кілометрах.

Чемпіонат України з біатлону

Спринт, Жінки

22 вересня

1. Олена Підгрушна (0+1) 21:29.7

2. Анастасія Меркушина (1+0) +9.1

3. Алла Гіленко (0+1) +15.5

4. Анна Кривонос (0+2) +16.5

5. Юлія Городна (0+0) +40.6

6. Любов Кип'яченкова (0+1) +41.9

7. Олександра Меркушина (1+0) +1:00.8

8. Надія Бєлкіна (3+1) +1:10.5

Нагадаємо, у Тернополі скасували біатлонну шоу-гонку.