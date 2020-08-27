Санітра: Збірна України може пропустити важливий етап підготовки до сезону

Збірній України вкрай важливо у жовтні виїхати на збори закордон.

Про це розповів старший тренер національної збірної з біатлону Юрай Санітра.

"Уже зараз зрозуміло, що сезон буде дуже специфічним, він відрізнятиметься від попереднього. Нам складно зрозуміти, що буде навіть не за місяць, а за тиждень, як буде розвиватися ситуація. І через це складно робити якісь прогнози щодо зборів чи підготовки до них. На даний момент ми провели уже три збори в Сянках і точно продовжимо тут готуватися у вересні. Щодо жовтня поки не знаю — буду неймовірно щасливим, якщо зможемо виїхати на збір в Рамзау (Австрія), адже треба на лижах покататися, відчути сніг. Та якщо не дозволять виїхати, будемо надалі імпровізувати, готуватися в умовах, в яких дозволяє пандемія.

Умови в Сянках дуже хороші, особливо як для такої складної ситуації, ми знайшли тут умови, про які я навіть не знав. У плані тренувальної роботи збірна виконує усе як потрібно. Поки що дефіциту в підготовці нема — як тренерський штаб, так і спортсмени задоволені роботою влітку. Однак зараз починається частина підготовки до сезону, під час якої особливо важливо отримати перший контакт зі снігом, важливо виїхати за кордон.

Саме осіння підготовка є дуже важливою, це та частина процесу, яка сильно впливає на весь сезон. Усі команди, які мають змогу уже перебувають на зборах в Австрії чи інших місцях, тому для нас вкрай важливо виїхати в жовтні за кордон на сніг. Але ще раз повторюся: впевнений, що наша команда буде підготовлена до стартів на початку сезону.

Зараз питання нашого виїзду на закордонний збір вирішується на найвищому рівні — цією проблемою займається і федерація біатлону України, і Міністерство молоді та спорту", - сказав Санітра.