Українські біатлоністи здали тести на коронавірус

На перший збір вирушило 12 спортсменів

Джерело - Чемпіон.

1 червня чоловіча та жіноча збірні України під керівництвом Юрая Санітри розпочали перший тренувальний збір на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ в Яворові, що на Львівщині.

Про це повідомляє Український біатлон.

На перший збір вирушило 12 спортсменів. П'ять дівчат (Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех) та сім хлопців (Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк).

Перед початком збору уся команда пройшла тест на COVID-19. Усі результати негативні, наші спортсмени здорові.

Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.