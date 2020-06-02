Українські біатлоністи здали тести на коронавірус

Джерело - Чемпіон.
1 червня чоловіча та жіноча збірні України під керівництвом Юрая Санітри розпочали перший тренувальний збір на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ в Яворові, що на Львівщині.
Про це повідомляє Український біатлон.
На перший збір вирушило 12 спортсменів. П'ять дівчат (Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех) та сім хлопців (Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк).
Перед початком збору уся команда пройшла тест на COVID-19. Усі результати негативні, наші спортсмени здорові.
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Вчора, 1 червня, чоловіча та жіноча збірні 🇺🇦 під керівництвом 🇺🇦🇸🇰Юрая Санітри розпочали перший тренувальний збір на базі «Західного реабілітаційно-спортивного центру» НКСІУ в Яворові, що на 🇺🇦Львівщині. ⠀ На перший збір вирушило 🇺🇦12 спортсменів. 🏃♀️П'ять дівчат (Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех) та 🏃♂️сім хлопців (Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк). ⠀ 🧪Перед початком збору уся команда пройшла тест на COVID-19. Усі результати негативні, наші спортсмени здорові!💪 ⠀ Бажаємо продуктивного збору та міцного здоров'я! Вперед до підкорення нових вершин!👊
Нагадаємо, чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести.