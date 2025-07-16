Баварія націлилася на захисника Челсі

Баварія зацікавлена у підписанні центрального/лівого захисника Челсі та збірної Португалії Ренату Вейги.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, чемпіони Німеччини вже розпочали переговори з лондонським клубом щодо трансферу Вейги. Сам 21-річний португалець дав зрозуміти, що готовий перейти в Баєр.

Челсі підписав Вейгу влітку 2024 року, віддавши за нього Базелю 14 мільйонів євро. Другу половину минулого сезону португалець провів у оренді в Ювентусі. Сумарно у минулому сезоні на рахунку Вейги 2 голи та 2 асисти в 33 матчах у всіх турнірах.

Контракт Вейги з Челсі діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.

Раніше Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо Луїса Діаса.