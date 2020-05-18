Чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести

Пандемія коронавірусу внесла зміни у турнір

Чемпіонат світу з літнього біатлону 2020 року може бути перенесений на місяць через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє tribuna.com.

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Згідно з календарем міжнародних змагань цього сезону турнір повинен відбутися з 19 по 23 серпня в німецькому Рупольдінгу. У квітні стало відомо, що чемпіонат можуть перенести, оскільки в Німеччині до 31 серпня діє заборона на проведення масових заходів.

Наразі остаточне рішення ще не прийнято.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.