Підгрушна: За 20 років, скільки бігаю, такого ще не було

Через пропуск штрафного кола у мас-старті на чемпіонаті світу Олену Підгрушну оштрафували на дві хвилини. Вона фінішувала 13-ю, але опустилася на 24-е місце в підсумковому протоколі.

Капітан жіночої збірної України розповіла про цю ситуацію.

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"Не "відмотала" штрафне коло, ось і штраф. На виході з вогневого в мене впали окуляри, я за ними.. поки одягала, загубила палку. В цій метушні поїхала, вже виглядала тренерів з палками і тільки коли заїхала під міст, отримала палку, чую, мені кричать: "Ти десята!". Тут вже зрозуміла, що я фізично не можу бути 10-ю з одним колом штрафу і я його просто не "відмотала". За 20 років, скільки бігаю, такого ще не було!

Звичайно, чемпіонатом задоволена. Так, як я готувалася в цьому році, в щадному режимі.. Рада тому результату, який змогла показати на цьому ЧС. Сподіваюся, на чемпіонаті Європи та етапах Кубку світу, які залишилися, продовжу так виступати. І, звичайно, сподіваюся, вже не зроблю таких помилок, бо в такому віці це вже неприпустимо!

Дякую всім, що вболівали, підтримували, вірили! Тим, хто приїхав до нас сюди і тим, хто залишався вдома, і друзям, і рідним - всім вітання з Антгольца! Будьте з нами завжди! Вірте до останнього, а ми зробимо все, що від нас залежить!", - сказала Підгрушна.