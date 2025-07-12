Зоря підсилилася півзахисником Динамо – джерело

Динамо віддало в оренду у луганську Зорю Романа Саленка.

Про це пише ТаТоТаке.

20-річний хавбек проведе у команді Віктора Скрипника наступний сезон. Про те, чи буде у Зорі опція викупу або продовження оренди наразі не повідомляється.

У минулому сезоні Саленко грав переважно за юнацьку команду киян. У складі Динамо U-19 гравець провів 30 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 11 асистів.

За основну команду у сезоні 2024/25 Саленко зіграв чотири поєдинки. Трансфермаркет оцінює Саленка у 100 тисяч євро.

Раніше Зоря оголосила про підписання легенди Ворскли.