Траоре: Перебуваю в чудовій формі

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре оцінив свою форму після спарингу зі словенським Бріньє (5:0), де він відзначився хеттриком.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Дуже важливі голи, адже основна місія форварда – забивати. Тому я безмежно радий нагоді відзначитися. Працюватиму над покращенням й удосконаленням своєї фізичної форми, очікуватиму на шанси і даватиму користь команді.

Усі три голи дуже схожі? Звичайна тренувальна рутина, яку ми відпрацьовуємо регулярно: простріл із лівого флангу, і головне – це опинитися у правильному місці в потрібний час та замкнути, що вдалося в цьому матчі втілити тричі й чому я безмежно радий. Працюватимемо далі над відточуванням автоматизму.

Зараз я в чудовій формі. Відчуваю, що за ці три тижні ми багато вивчили і покращили як нашу фізичну форму, так і розуміння того бачення гри, що пропонує тренер. Гадаю, ми на правильному шляху, та треба продовжувати наполегливо працювати", – сказав Траоре.