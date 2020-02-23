 Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу

Сьогодні 14:22 597 0
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ангольц-Антерсельві завершився жіночий мас-старт у рамках заключного змагального дня Чемпіонату світу з біатлону.

Норвезька біатлоністка Марті Олсби-Ройселанн в мас-старті провела неймовірне фінальне коло. І виграла гонку

Для норвежки ця золота медаль стала п'ятою на нинішньому чемпіонаті світу, раніше вона виграла спринт і жіночу естафету, а також обидві змішані естафети. 

Українка Олена Підгрушна фінішувала в ТОП-15, але через штраф опустилася на 22-е місце.

Чемпіонат світу

Мас-старт. жінки

1. Марті Олсби Ройселанд (1+1+0+0) 39:14,0

2. Доротея Вірер (1+0+1+1)+20,7

3. Ханна Еберг (1+0+0+2)+26,1

...

24. Олена Підгрушна (0+0+1+1) +3:27,5

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