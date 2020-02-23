Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу

Джерело - Чемпіон.
В італійському Ангольц-Антерсельві завершився жіночий мас-старт у рамках заключного змагального дня Чемпіонату світу з біатлону.
Норвезька біатлоністка Марті Олсби-Ройселанн в мас-старті провела неймовірне фінальне коло. І виграла гонку
Для норвежки ця золота медаль стала п'ятою на нинішньому чемпіонаті світу, раніше вона виграла спринт і жіночу естафету, а також обидві змішані естафети.
Українка Олена Підгрушна фінішувала в ТОП-15, але через штраф опустилася на 22-е місце.
Чемпіонат світу
Мас-старт. жінки
1. Марті Олсби Ройселанд (1+1+0+0) 39:14,0
2. Доротея Вірер (1+0+1+1)+20,7
3. Ханна Еберг (1+0+0+2)+26,1
...
24. Олена Підгрушна (0+0+1+1) +3:27,5