Екстренер Чорноморця погодився очолити Ворсклу – джерело

Колишній тренер Чорноморця Олександр Бабич погодився очолити Ворсклу, яку напередодні залишив Желько Любенович.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Бабич дав добро очолити полтавський клуб і вже завтра, 13 липня, має почати роботу.

Допомагати 46-річному фахівцю буде екстренер Ворскли (у 2008-2013 роках) Володимир Белаков, який працював з Бабичем у Маріуполі, Кривбасі, Піріні та Чорноморці.

Останнім місцем роботи Бабича був Чорноморець. У другій половині сезону на посаді тренера його змінив Олександр Кучер, а самого фахівця перевели на посаду спортивного директора "моряків", яку він залишив на початку червня.