Екстренер Чорноморця погодився очолити Ворсклу – джерело
Олександр Бабич
ФК Чорноморець
Колишній тренер Чорноморця Олександр Бабич погодився очолити Ворсклу, яку напередодні залишив Желько Любенович.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, Бабич дав добро очолити полтавський клуб і вже завтра, 13 липня, має почати роботу.
Допомагати 46-річному фахівцю буде екстренер Ворскли (у 2008-2013 роках) Володимир Белаков, який працював з Бабичем у Маріуполі, Кривбасі, Піріні та Чорноморці.
Останнім місцем роботи Бабича був Чорноморець. У другій половині сезону на посаді тренера його змінив Олександр Кучер, а самого фахівця перевели на посаду спортивного директора "моряків", яку він залишив на початку червня.