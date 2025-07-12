Бєлінська зіграє на Вімблдоні в матчі за титул у категорії U14

14-річна Софія Бєлінська вийшла у фінал Вімблдону у віковій категорії U14. У півфінальному поєдинку вона перемогла тенісистку з Південної Кореї Єрі Хон.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 10-3.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Півфінал, U14, 12 липня

Софія Бєлінська (Україна) – Єрі Хон (Південна Корея) 6:3, 2:6, 10-3

У вирішальному матчі змагань Бєлінська зіграє з японкою Сакіно Міядзавою. Матч відбудеться у неділю, 13 липня.

Нагадаємо, що на груповому етапі Бєлінська провела три матчі. Українка обіграла Грейс Вотсон (Велика Британія) – 7:6(3), 6:4 та Серессу Джексон (Австралія) – 6:1, 6:1. У заключному матчі поразка американці Емері Комбс з рахунком 4:6, 6:7(5) не вплинула на лідерство Софії у групі та її вихід у півфінал.