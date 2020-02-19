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Семенов став четвертим по швидкострільності в індивідуальній гонці

Сьогодні 17:25 453 0
Скотт Гоу найшвидше працював на вогневих рубежах
Семенов став четвертим по швидкострільності в індивідуальній гонці
#Гоу, #Семенов

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Семенов став четвертим по швидкострільності в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антгольці.  

Швидкострільність:

1. Скотт Гоу (Канада) - 1.30,0

2. Тьєррі Шеналь (Італія) - 1, .41,0

3. Крістіан Гоу (Канада) - 1.42,0

4. Сергій Семенов (Україна) - 1.43,0 ...

17. Артем Прима (Україна) - 1.56,0 ...

19. Руслан Ткаленко (Україна) - 1.57,0 ...

43. Антон Дудченко (Україна) - 2.07,0

Раніше, Семенов посів 31-е місце в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

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