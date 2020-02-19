Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Семенов став четвертим по швидкострільності в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антгольці.
Швидкострільність:
1. Скотт Гоу (Канада) - 1.30,0
2. Тьєррі Шеналь (Італія) - 1, .41,0
3. Крістіан Гоу (Канада) - 1.42,0
4. Сергій Семенов (Україна) - 1.43,0 ...
17. Артем Прима (Україна) - 1.56,0 ...
19. Руслан Ткаленко (Україна) - 1.57,0 ...
43. Антон Дудченко (Україна) - 2.07,0
Раніше, Семенов посів 31-е місце в індивідуальній гонці.
Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.