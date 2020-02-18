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Лєсніков: В одиночній естафеті розраховуємо на Меркушину

Сьогодні 12:12 280 0
Валерій Лєсніков назвав, хто може виступити в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2020 в італійському Антгольці.
Лєсніков: В одиночній естафеті розраховуємо на Меркушину
#Меркушина

Джерело - biathlon.suspilne.media.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина візьме участь в одиночній естафеті на чемпіонаті світу.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков.

Актуально: Підгрушна не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

"В одиночній естафеті ми розраховуємо на Анастасію Меркушину. Але ще почекаємо, адже є час. Головне, щоб не було проблем зі здоров’ям. По класичній естафеті – не будемо наперед загадувати. Нехай пробіжать гонку, а тоді за станом здоров’я вже будемо вирішувати", - розповів Лєсніков.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

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