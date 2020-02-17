Підгрушна не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Став відомий склад збірної України на гонку

Джерело - Український біатлон.

18-го лютого на чемпіонаті світу з біатлону у жіночій індивідуальній гонці не виступить Олена Підгрушна.

Про це повідомляє Український біатлон.

Став відомий склад збірної України: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.

Повідомляється, що досвідчену Олену Підгрушну, яка ледь не завоювала бронзу в спринтерській гонці, побережуть на класичну естафету.

Збірна України поки не зуміла завоювати медаль на чемпіонаті світу.

Раніше, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.