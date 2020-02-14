Фуркад може подати в суд на росіянку Рєзцову за її слова про медичну підтримку

Джерело - Tribuna.com.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад може подати в суд на триразову олімпійську чемпіонку Анфісу Рєзцову за її слова про медичну підтримку.
Про це він заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.
"Я ніколи не приймав допінг, і у мене ніколи не було терапевтичних винятків", - сказав Фуркад.
Спортсмен обговорить з адвокатом можливість подачі позову проти Рєзцової.
Раніше, визначився склад збірної України на спринт.
Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.