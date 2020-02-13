У неї старечий маразм – Фуркад про слова російської чемпіонки

Мартен Фуркад прокоментував Анфіси Резцової

Джерело - Чемпіон.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад різко відреагував на слова триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцова про себе.

"Мартен Фуркад - великий спортсмен, величезний талант, але все одно має якусь медичну підтримку. Те ж саме - норвежці. Не можу повірити, що Тіріл Екгофф настільки на голову всіх сильніше ходом. Всі п'ять етапів вона пре, як ужалена. Не повірю, що таке можливо без медичної допомоги", - заявила раніше Резцова.

В свою чергу Фуркад різко відповів на звинувачення росіянки.

"Сподіваюся, не всі колишні спортсмени впадають в старечий маразм. З нею це сталося..."- написав Фуркад у відповідь на слова Резцової.

Раніше, визначився склад збірної України на спринт.

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.