У неї старечий маразм – Фуркад про слова російської чемпіонки

Джерело - Чемпіон.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад різко відреагував на слова триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцова про себе.
"Мартен Фуркад - великий спортсмен, величезний талант, але все одно має якусь медичну підтримку.
Те ж саме - норвежці. Не можу повірити, що Тіріл Екгофф настільки на голову всіх сильніше ходом. Всі п'ять етапів вона пре, як ужалена. Не повірю, що таке можливо без медичної допомоги", - заявила раніше Резцова.
В свою чергу Фуркад різко відповів на звинувачення росіянки.
"Сподіваюся, не всі колишні спортсмени впадають в старечий маразм. З нею це сталося..."- написав Фуркад у відповідь на слова Резцової.
Раніше, визначився склад збірної України на спринт.
Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.