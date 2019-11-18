 Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B
Сьогодні 07:30 3831
Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:14 824
Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком
Сьогодні 13:02 1235
Мотор на виїзді програв Монпельє у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:10 377
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Сьогодні 08:35 752
Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні
Вчора 23:36 925
Донбас по буллітам поступився Краковії у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 22:34 520 1
Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу
Вчора 21:50 1477
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 20:59 446
Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 18:01 11403 1
Блоги
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 299
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:05 240
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 750
Гол Бєсєдіна, який врятував збірну України
Гол Бєсєдіна, який врятував збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 18:48 2502
Зінченко збожеволів після рятівного голу Артема Бесєдіна
Зінченко збожеволів після рятівного голу Артема Бесєдіна Valeriy Ruchka
Вчора 18:24 9866
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Вчора 08:37 2004
Шевченко познущався із захисника Динамо
Шевченко познущався із захисника Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 08:30 13184
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 3377
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
16.11.2019 22:50 3849 5
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 21:48 27264 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.11.2019 21:32 615 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 14:23 1758
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження Андрій Твердохліб
16.11.2019 12:44 1051
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
16.11.2019 10:40 1036 1
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав Valeriy Ruchka
16.11.2019 08:57 2123
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:24 Футбол Попов: Динамо не вистачає таких нападників, як Мілевський 172
15:08 Біатлон Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд 308
14:52 Футбол Платіні: VAR не вирішує проблеми, а лише відкладає їх 162
14:33 Футбол Керівництво Ворскли дало Максимову 4 матчі 537
14:14 Гандбол Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів 824
13:57 Бокс Хей: Усик - пріоритетний варіант для Чісори 555
13:40 Футбол Сабо: Зараз бачу Україну у трійці найкращих європейських команд 508
13:26 Баскетбол Україна - Португалія 72:60. Огляд матчу 593
13:12 Блог Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке 302
13:10 Футбол Караваєв: Відчували, що Сербія хоче відігратися за 0:5 у Львові 194
13:02 Бокс Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком 1235
12:52 Футбол СК Дніпро-1 не перейменують навіть наступного літа 397
12:33 Футбол Молдова - Ісландія 1:2. Огляд матчу 257
12:15 Баскетбол Українка лідирує за очками у відборі на чемпіонат Європи 1040
11:58 Футбол Шевченко: Коноплянка захворів, коли приїхав до збірної України 223
11:42 Футбол Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020 602
11:25 Футбол Динамо - Оболонь Бровар 5:0. Огляд матчу 712
11:10 Футбол Албанія - Франція 0:2. Огляд матчу 249
10:52 Баскетбол Лейкерс переграли Атланту, Сакраменто здолало Бостон. Результати матчів НБА 230
10:33 Футбол Левченко: Випускаючи такого нападника як Бєсєдін, ми не складаємо руки і йдемо до кінця 982
10:15 Хокей Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало. Результати матчів НХЛ 206
10:05 Блог Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років 241
09:57 Футбол Визначено найкращого гравця збірної України у матчі із Сербією 735
09:40 Футбол Леоненко: Виконали завдання, але питань по грі дуже багато 1404
09:25 Футбол Андорра - Туреччина 0:2. Огляд матчу 325

Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд

Сьогодні 15:08 308 0
Президент ФБУ – про те, хто може поїхати на перший етап Кубка світу
Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд
#Підгрушна, #Бринзак

Джерело - sport.ua.

Українська біатлоністка Олена Підгрушна може поїхати запасною на перший етап Кубка світу.

Про це президент ФБУ Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Загальна картина, хто повинен відправитися на Кубок світу, вже вимальовується. Можу спробувати спрогнозувати, грунтуючись на моєму досвіді в біатлоні. Думаю, що будуть Валя і Віта Семеренко, Джима, Меркушина - особливо, з огляду на наявність у програмі відразу трьох естафет. Також довела своє право Блашко.

Ну і, беручи до уваги п'ять гонок за участю жінок на етапі, розумно взяти запасну. Швидше за все, це може бути Підгрушна. А, можливо, ще й Бєлкіна, яка, в принципі, непогано пробігла спринт і могла проявити себе і в мас-старті, якби не проблеми зі здоров'ям перед стартом. Тренери знали про це, але вирішили спробувати, і рішення про участь в гонці залишити на розсуд спортсменки. Надя вирішила стартувати, але закінчити гонку не змогла. Загалом, склад бойовий, а ротацію при необхідності завжди можна зробити", - зазначив Бринзак.

Раніше, федерація біатлону України відвернулася від спортсменки, якій діагностували рак.

Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.

Коментарі ()