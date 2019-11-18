Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд

Українська біатлоністка Олена Підгрушна може поїхати запасною на перший етап Кубка світу.

Про це президент ФБУ Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Загальна картина, хто повинен відправитися на Кубок світу, вже вимальовується. Можу спробувати спрогнозувати, грунтуючись на моєму досвіді в біатлоні. Думаю, що будуть Валя і Віта Семеренко, Джима, Меркушина - особливо, з огляду на наявність у програмі відразу трьох естафет. Також довела своє право Блашко.

Ну і, беручи до уваги п'ять гонок за участю жінок на етапі, розумно взяти запасну. Швидше за все, це може бути Підгрушна. А, можливо, ще й Бєлкіна, яка, в принципі, непогано пробігла спринт і могла проявити себе і в мас-старті, якби не проблеми зі здоров'ям перед стартом. Тренери знали про це, але вирішили спробувати, і рішення про участь в гонці залишити на розсуд спортсменки. Надя вирішила стартувати, але закінчити гонку не змогла. Загалом, склад бойовий, а ротацію при необхідності завжди можна зробити", - зазначив Бринзак.