Екстренер збірної України – про Усика: Він на одному рівні з Мухаммедом Алі

Колишній тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський поділився думками про досягнення Олександра Усика у надважкій вазі.

Слова фахівця наводить Lucky Punch.

"Я памʼятаю Олександра ще з молодіжної збірної, тому добре знаю всі його етапи підготовки у дорослому боксі. Також пригадую, що під час відбору до Олімпіади у Пекіні він ще не дотягував до важкої ваги, але вже пробував себе у цій вазі. Олександр – дуже розумний, він багато рухається, тому для нього це стало ключовим фактором, адже ніхто не встигав за ним.

Щодо професійного боксу, то Усик показав себе тут з найкращої сторони. У світі дуже сильно поважають Фʼюрі та Джошуа, а Саша їх по два рази вже перемагав. Ну і зараз він стоїть на одному рівні з Мухаммедом Алі, адже двічі став абсолютним чемпіоном світу", – розповів Лоївський.

Окрім того, наставник дав свій прогноз на реванш українського чемпіона проти Даніеля Дюбуа.

"Олександр – це унікальний боксер, який підлаштовується під будь-якого суперника. Ключова його робота – це обманювати та закручувати суперника. Він постійно здатен тримати своїх опонентів у напрузі та не дає їм думати. Усик працює добре і на ближній і на дальній дистанції, ну і звісно, має дуже хорошу фізичну підготовку. Думаю, що у 7-8 раунді він втомить Дюбуа і буде нокаут", – додав Лоївський.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився спаринг-партнер Даніеля Дюбуа.