Санчо вимагає від Манчестер Юнайтед компенсацію за перехід у Ювентус

Трансфер Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед в Ювентус був поставлений на паузу через вимогу футболіста.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

Клуби вже погодили умови переходу 25-річного вінгера: "стара синьйора" заплатить манкуніанцям 25 мільйонів євро + бонуси.

Трансфер вже міг відбутися, але Санчо висунув власну умову. Згідно з джерелом, Джейдон вимагає від МЮ 5 мільйонів євро в якості компенсації за те, що він погодився на зниження зарплати в Турині. Цим Санчо хоче компенсувати різницю, яку б він отримав за останній рік контракту на "Олд Траффорді".

Нагадаємо, що Джейдон Санчо приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2021 року. За його продаж дортмундська Боруссія заробила 85 мільйонів євро.

Проте англієць не виправдав сподівань "червоних дияволів", що призвело до двох оренд: на другу частину сезону-2023/24 він повернувся в Боруссію, а минулу кампанію гравець провів у складі Челсі.

"Пенсіонери" були зобов'язані викупити контракт Санчо за 25 мільйонів фунтів. Проте лондонці вирішили заплатити МЮ штраф у вигляді 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Джейдона назад.