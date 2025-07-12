У моєї мами більше підписників, – Пол затролив Кроуфорда перед боєм з Канело
Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд
ringmagazine.com
Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол затролив Теренса Кроуфорда, коментуючи його майбутній бій проти Канело Альвареса.
Слова американця наводить Happy Punch.
"Ніхто не знає, хто тайкий Теренс Кроуфорд. Я вважаю, що навіть у моєї мами підписників більше, ніж у нього і це не жарт", – сказав Пол.
Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського опонента Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше Олександр Усик назвав 37-річного Теренса найкращим боксером світу прямо зараз.