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У моєї мами більше підписників, – Пол затролив Кроуфорда перед боєм з Канело

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 08:51
У моєї мами більше підписників, – Пол затролив Кроуфорда перед боєм з Канело
Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд
ringmagazine.com

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол затролив Теренса Кроуфорда, коментуючи його майбутній бій проти Канело Альвареса.

Слова американця наводить Happy Punch.

"Ніхто не знає, хто тайкий Теренс Кроуфорд. Я вважаю, що навіть у моєї мами підписників більше, ніж у нього і це не жарт", – сказав Пол.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського опонента Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО). 

Раніше Олександр Усик назвав 37-річного Теренса найкращим боксером світу прямо зараз.

Бокс Сауль Канело Альварес Джейк Пол Теренс Кроуфорд

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