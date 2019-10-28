Джерело - Чемпіон.

Як мінімум, дивний пост опублікував на своїй сторінці у Facebook президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

По-перше, функціонер провокативно звернувся до журналістів, а по-друге, натякнув на україно-російські відносини.

Слід зауважити, що судячи з вподобайок, пост прийшовся до душі уславленій українській біатлоністці Валентині Цербе-Несіній.

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