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Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин

Вчора 22:20 Андрій Твердохліб 323 0
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин

Джерело - Чемпіон.

Як мінімум, дивний пост опублікував на своїй сторінці у Facebook президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

По-перше, функціонер провокативно звернувся до журналістів, а по-друге, натякнув на україно-російські відносини.

Слід зауважити, що судячи з вподобайок, пост прийшовся до душі уславленій українській біатлоністці Валентині Цербе-Несіній. 

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