Чемпіонат став більш рівним, – Новий головний тренер Руха оцінив рівень сучасної УПЛ
Іван Федик
ФК Рух
Новий головний тренер львівського Руха Іван Федик заявив, що рівень чемпіонату України вирівнявся, і зараз більшості футболістам не так важко грати проти грандів.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Чемпіонат став більш рівним. З’явилось багато нових амбітних клубів, які запрошують хороших гравців. За цей час виросли багато молодих гравців українських і цей сплав потроху підіймає рівень чемпіонату і він стає цікавим і непередбачуваним.
Мені здається, що зараз футболістам будь-якої команди легше грати проти грандів. Нове покоління українських футболістів з іншою психологією. Їм немає різниці проти кого грати", – сказав Федик.
Зауважимо, що 37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.
Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.