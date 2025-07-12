Чемпіонат став більш рівним, – Новий головний тренер Руха оцінив рівень сучасної УПЛ

Новий головний тренер львівського Руха Іван Федик заявив, що рівень чемпіонату України вирівнявся, і зараз більшості футболістам не так важко грати проти грандів.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Чемпіонат став більш рівним. З’явилось багато нових амбітних клубів, які запрошують хороших гравців. За цей час виросли багато молодих гравців українських і цей сплав потроху підіймає рівень чемпіонату і він стає цікавим і непередбачуваним.

Мені здається, що зараз футболістам будь-якої команди легше грати проти грандів. Нове покоління українських футболістів з іншою психологією. Їм немає різниці проти кого грати ", – сказав Федик.

Зауважимо, що 37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.

Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ. За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.