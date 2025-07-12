Думаю, так буде і з Дюбуа, – Берінчик пояснив, як Усик переможе Даніеля

Колишній чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) вважає, що бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа не буде відрізнятися від попередніх поєдинків українця. Він знову вивчатиме суперника у перших раундах, а потім впевнено переможе.

Його слова передає Sport-express.ua.

" Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа і Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа ", – сказав Берінчик.

Також Денис додав, що Усику варто остерігатися ударів нижче поясу, ударів ліктями та інших брудних прийомів у виконанні Дюбуа.

"С ашку треба остерігатися ударів нижче поясу, ударів ліктями та інших брудних прийомів. На такому рівні може бути все, що завгодно. Це великий бокс і там великі хлопці ".

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився спаринг-партнер Даніеля Дюбуа.