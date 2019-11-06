Федерація біатлону України не допомогла багаторазовій чемпіонці України, учасниці юніорських чемпіонатів світу з біатлону Мар'яна Брикайло після того, як спортсменці поставили смертельний діагноз.

"В Чехії, мені остаточно поставили діагноз: рак шийки матки другої стадії. Я вирішила лікуватися закордоном. Довго ніхто не знав, чому я в Чехії і що я там роблю, жодна близька людина не знала. Я всім сказала, що їду на роботу і все. Так і було: я підробляла. Мені допомогли влаштуватися на роботу і паралельно підліковуватися.

Федерація біатлону відвернулася! Навіть ніхто не поцікавився по сьогоднішній день як я! Федерації було все одно.

На даний момент, 3 грудня мене чекає заключний етап, пов'язаний зі здоров'ям в Словаччині. Очікується тиждень перебування в лікарні. Сподіваюся, все пройде добре і вже можна буде планувати дітей", - розповіла Брикайло.