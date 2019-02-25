Підгрушна: Так, як в мене вірить Прокунін, ще жоден тренер не вірив

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна знайшла спільну мову з тренером Андрієм Прокунін.

Про це заявила сама українська біатлоністка.

"З Андрієм Прокунін ми знайшли спільну мову буквально з перших днів спілкування на першому зборі в Чернігові. Кожен тренер відрізняється, у кожного своє бачення, свої методики. Цього року в нас було п'ять тренерів, і я знаю, що майже кожного тижня вони збирали свої консиліуми і сперечалися, як краще побудувати роботу, щось міняли, щось залишалося. Йому вдалося об'єднати весь колектив.

Говорили: у вас поганий мікроклімат, ви то сваритеся, то чи не договорює. Нічого подібного у нас не було. З перших днів, з першого збору все було в порядку, абсолютно хороша атмосфера.

Я скажу, що так, як він вірив в мене в цьому році, мабуть, ще жоден тренер в моєму житті не вірив. І коли сталося те, що зі мною сталося, він подзвонив відразу і говорить: "Роби що хочеш, тільки не закінчуй. Тому що ти можеш дуже багато, і, слава Богу, що знайшли причину твоїх спадів. Тепер у тебе всі двері відкриті - тільки роби результат ", - сказала Підгрушна.