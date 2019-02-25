Підгрушна: Дивитися гонки складніше, ніж бігти

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна переживає неймовірне хвилювання під час перегляду гонок.

Про це заявила сама спортсменка, слова якої наводить UA: Біатлон.

"Завжди ловила себе на думці, що дивитися гонки складніше, ніж бігти. Бо коли ти біжиш – сам за себе відповідаєш, докладаєш певних зусиль до цього результату. Коли дивишся – ти не можеш ніяк повпливати і лише спостерігаєш. Звичайно, хвилювання неймовірне. Наприклад, сьогодні останній промах у Насті (Анастасії Меркушиної – ред.) на останньому рубежі, звісно… Так зойкнуло серце. Хотілося, щоб вона дісталася до трійки найсильніших", - заявила Підгрушна.