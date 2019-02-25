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Біатлон фінансують в 3,5 рази краще, ніж фрістайл

Сьогодні 12:26 384 0
Біатлон фінансують в 3,5 рази краще, ніж фрістайл

Біатлон найкраще фінансують з державного бюджету серед усіх зимових видів спорту.

Про це повідомляє видання Tribuna.

Так на біатлон 2019 року виділено 64,1 млн грн. Майже у 3,5 раза менше виділили з бюджету грошей на фрістайл - 18,6 млн грн. На фігурне катання виділяють 14,2 мільйона, а на санний спорт - 7,1.

Майже у два рази зменшилося фінансування хокею. Замість 13 мільйонів 2018 року виділили 6,2 млн на 2019-й.

Зимові види

Біатлон - 64,1 мільйона гривень (56,3 мільйона гривень у 2018 році)

Фрістайл - 18,6 (15,2)

Фігурне катання - 14,2 (8,4)

Санний спорт - 7,1 (4,6)

Хокей - 6,2 (13)

Нагадаємо,Підгрушна заявила, що дивитися гонки складніше, ніж бігти. Тим часом Блашко виграла суперкоротку індівідуалку в Поклюці.

Джерело - Tribuna.

#Біатлон, #Фрістайл, #Хокей, #фінансування
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