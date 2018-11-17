Блашко попри карантин виступила на міжнародному старті

Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко попри карантин, термін якого закінчиться тільки наприкінці поточного сезону, продовжує активно готуватися до першого офіційного старту за збірну України.

Про це повідомляє Xsport.

Спортсменка взяла участь у триденних лижних змаганнях у шведському місті Бруксвалларна. За підсумками першого дня змагань, в рамках якого дівчата подолали дистанцію 5 кілометрів вільним стилем, Блашко показала 36-й результат (11:04.0 хвилини) і відстала від переможниці етапу Ебби Андерсон на 1:06,9 хв.

Раніше президент української федерації біатлону Володимир Бринзак розповів, як відбувається підготовка українських біатлоністів до старту сезону.

Джерело - Xsport.