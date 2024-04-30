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Мюррей установив унікальне досягнення в плей-оф НБА

Сьогодні 13:17 150 0
Мюррей установив унікальне досягнення в плей-оф НБА
#рекорд НБА, #Джамал Мюррей

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Денвер Наггетс Джамал Мюррей увійшов у історію НБА в серії плей-оф проти Лос-Анджелес Лейкерс (4:1).

Мюррей став першим баскетболістом ліги, який двічі забив переможні кидки протягом останніх 5 секунд матчів однієї серії плей-оф. 

Джамал став автором вирішального кидка під фінальну сирену в другій грі серії (101:99), а також допоміг Денверу вирвати перемогу за 3,6 секунди до кінця п’ятого матчу (108:106).

Раніше ми повідомляли, що Мюррей та форвард Бостона Джейсон Тейтум стали авторами кращих моментів ігрового дня плей-оф НБА.

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