Мюррей установив унікальне досягнення в плей-оф НБА

Розігруючий Денвер Наггетс Джамал Мюррей увійшов у історію НБА в серії плей-оф проти Лос-Анджелес Лейкерс (4:1).

Мюррей став першим баскетболістом ліги, який двічі забив переможні кидки протягом останніх 5 секунд матчів однієї серії плей-оф.

