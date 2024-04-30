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Денвер та Оклахома вийшли до наступного раунду, Бостон без Михайлюка переміг Маямі: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 07:46 213 0
Денвер та Оклахома вийшли до наступного раунду, Бостон без Михайлюка переміг Маямі: результати матчів плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 30 квітня відбулися три матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зокрема, Денвер Ніколи Йокича й Оклахома-Сіті Джейлена Вільямса вийшли до другого раунду, здолавши відповідно Лейкерс і Нью-Орлеан, а Бостон без українця Святослава Михайлюка на майданчику переміг торішнього фіналіста Маямі.

НБА — перший раунд плей-оф
30 квітня
Маямі — Бостон 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21)
Рахунок у серії  — 1:3

Наступна гра відбудеться 2 квітня в Бостоні.

Нью-Орлеан — Оклахома-Сіті 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)
Рахунок у серії  — 0:4

Оклахома вийшла до наступного раунду.

Денвер — Лейкерс 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)
Рахунок у серії  — 4:1

Денвер вийшов до наступного раунду.

Сітка плей-оф

Денвер у другому раунді буде грати з Міннесотою. Напередодні вона перемогла Фінікс і вийшла до наступного раунду плей-оф, а Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом.

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