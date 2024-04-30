Денвер та Оклахома вийшли до наступного раунду, Бостон без Михайлюка переміг Маямі: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 30 квітня відбулися три матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Зокрема, Денвер Ніколи Йокича й Оклахома-Сіті Джейлена Вільямса вийшли до другого раунду, здолавши відповідно Лейкерс і Нью-Орлеан, а Бостон без українця Святослава Михайлюка на майданчику переміг торішнього фіналіста Маямі.
НБА — перший раунд плей-оф
30 квітня
Маямі — Бостон 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21)
Рахунок у серії — 1:3
Наступна гра відбудеться 2 квітня в Бостоні.
Нью-Орлеан — Оклахома-Сіті 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)
Рахунок у серії — 0:4
Оклахома вийшла до наступного раунду.
Денвер — Лейкерс 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)
Рахунок у серії — 4:1
Денвер вийшов до наступного раунду.
Сітка плей-оф
Денвер у другому раунді буде грати з Міннесотою. Напередодні вона перемогла Фінікс і вийшла до наступного раунду плей-оф, а Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом.