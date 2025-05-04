Тренер Дюбуа пояснив, чому його підопічний переможе Усика в реванші

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз упевнений у перемозі свого підопічного над Олександром Усиком (23-0, 14 КО) у реванші. Він вважає, що британець покращився в усіх аспектах.

Про це Дон Чарльз заявив у коментарі для TalkSport.

"Він додав у кожному аспекті: фізично, ментально, технічно. Він виріс як людина. До сьогоднішнього Даніеля Дюбуа додалося багато факторів. Я бачу його кожен божий день, і є так багато чого, чого не бачити публіка. Те, чому я його навчав два роки тому, лише зараз втілюється у його систему. Видно невеликий приріст покращень від бою з Міллером до бою з Хрговичем, а потім до бою з Джошуа. І ми не змогли продемонструвати наступний рівень покращень у бою з Паркером, з якого ми, на жаль, вибули через хворобу. Але Усик – це зовсім інша проблема. Він особливий", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.