Шок і розпач: огляд матчу Японія – Україна

Вчора, 4 травня, збірна України з хокею зіграла заключний матч чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником була команда Японії.

У найважливішому матчі десятиліття "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 2:3.

Огляд матчу

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

5 тур, 3 травня

Японія – Україна 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Перед початком все було оптимістично – японці вийшли на гру без двох основних гравців. Додало позитиву і те, що вдалося забити першими.

Після цього японці тричі відзначилися. У третьому періоді Олексій Ворона повернув інтригу.

В останні півтори хвилини збірна України грала без голкіпера, проте навіть це не допомогло врятувати положення.

Нагадаємо, перед матчем команді Христича було достатньо не програти в основний час, щоб вийти в елітний дивізіон.