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Мюррей і Тейтум — автори кращих моментів ігрового дня плей-оф НБА

Сьогодні 12:28 90 0
Мюррей і Тейтум — автори кращих моментів ігрового дня плей-оф НБА
Фото: Меган Бріггс
#NBA, #Джамал Мюррей, #Джейсон Тейтум

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна ліга (НБА) презентувала добірку кращих моментів минулого ігрового дня.

Перші місця в топ-10 посіли канадський захисник Денвера Джамал Мюррей і американський форвард Бостона Джейсон Тейтум.

Мюррей був найрезультативнішим баскетболістом матчу, він набрав 32 очки + 7 передач, чим допоміг перемогти Лейкерс Леброна Джеймса (108:106) і пройти денверцям до наступного раунду плей-оф НБА.

Одноклубник українця Святослава Михайлюка зробив дабл-дабл: 20 очок + 11 підбирань. Бостонці перемогли торішнього фіналіста Маямі (102:88) та повели у протистоянні — 3:1.

Відео

Нагадаємо, Денвер у другому раунді буде грати з Міннесотою. Напередодні вона перемогла Фінікс і вийшла до наступного раунду плей-оф, а Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Далласом.

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