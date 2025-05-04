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Дворазова олімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 03:04
Дворазова олімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм
Гретхен Волш
x.com/USASwimming

Американська плавчиха Гретхен Волш встановила двічі за день новий світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

Про це повідомляє WorldAquatics.

У попередньому запливі на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США) 22-річна Уолш показала результат 55,09 секунд. Вона покращила свій попередній показник (55,18).

У фіналі вона пропливла ще швидше – 54,60. Гретхен – перша жінка, яка зуміла "виплисти" з 55 секунд.

Уолш зараз також є рекордсменкою світу на короткій воді на дистанціях 50 м вільним стилем, 50 м і 100 м батерфляєм, а також 100 м комплексом.

На Олімпійських іграх у Парижі американка здобула золоті медалі у змішаній естафеті 4х100 та естафеті 4х100. В індивідуальну запливі стала срібним призером у дисциплінах 100 метрів батерфляєм.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вона здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).

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