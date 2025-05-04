Дворазова олімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм

Американська плавчиха Гретхен Волш встановила двічі за день новий світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

Про це повідомляє WorldAquatics.

У попередньому запливі на змаганнях Pro Swim Series у Форт-Лодердейлі (США) 22-річна Уолш показала результат 55,09 секунд. Вона покращила свій попередній показник (55,18).

У фіналі вона пропливла ще швидше – 54,60. Гретхен – перша жінка, яка зуміла "виплисти" з 55 секунд.

TWO WORLD RECORDS. ONE DAY. ONE NAME. 😮🔥

Gretchen Walsh made history in Fort Lauderdale — not once, but TWICE.



💥 First, she clocked 55.09 in the prelims…

💥 Then came finals: 54.60 — the first woman EVER under 55 in the 100m Butterfly!



What do we even say at this point?… pic.twitter.com/MefBgK2ti6 — World Aquatics (@WorldAquatics) May 3, 2025

GRETCHEN WALSH!!!!



NEW 100 FLY WORLD RECORD!!!!



54.60!!!!!



THE FIRST WOMAN UNDER 55.00!!!! pic.twitter.com/Onv1Wg2UaQ — Kyle Sockwell (@kylesockwell) May 3, 2025

Уолш зараз також є рекордсменкою світу на короткій воді на дистанціях 50 м вільним стилем, 50 м і 100 м батерфляєм, а також 100 м комплексом.

На Олімпійських іграх у Парижі американка здобула золоті медалі у змішаній естафеті 4х100 та естафеті 4х100. В індивідуальну запливі стала срібним призером у дисциплінах 100 метрів батерфляєм.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вона здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).