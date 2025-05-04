Cіньтун: Виграти чемпіонат світу – це велика мрія китайського снукеру

Гравець у снукер Чжао Сіньтун поділився очікуваннями від фіналу World Snooker Championship 2025. Він визнав, що його перемога буде великим успіхом для всієї країни.

Слова Чжао цитує BBC.

"Виграти чемпіонат – це велика мрія китайського снукеру. До цього ще далеко, адже в мене є останній раунд проти одного з найкращих гравців світу. Усі кажуть, що жоден китайський гравець раніше його не вигравав, але я просто спробую насолодитися цим моментом. Коли мені було вісім-дев'ять років, я вперше зіграв у снукер, і з того моменту пройшов дуже довгий шлях. Якщо хочеш стати хорошим гравцем, тобі потрібно переїхати з дому, навіть якщо це дуже важко", – сказав Сіньтун.

28-річний гравець уже кілька років проживає та тренується в Англії. Зокрема, він працював і з Ронні О'Салліваном, якого вибив у півфіналі.

Зазначимо, що Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

Суперником Сіньтуна за трофей буде 50-річний Марк Вільямс. Валлієць зумів вибити лідера світового рейтингу Джадда Трампа.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.