Денвер повторив феноменальне досягнення 50-річної давнини в НБА

Денвер Наггетс продемонстрували вражаючі показники в гостьовому матчі проти Лос-Анджелес Лейкерс (112:105) в плей-оф НБА.

Вперше з 1972 року одразу три гравці команди (Нікола Йокич, Майкл Портер, Аарон Гордон) набрали як мінімум 20 очок, 10 підбирань і 3 передачі.

4th time in NBA history that three teammates -- Jokic, Porter Jr. and Gordon -- have had at least 20p-10r-3a in a playoff game. First since 1972. https://t.co/dNxaIibsNT