Відбив пенальті та допоміг перемогти: визначилася оцінка Трубіна за матч чемпіонату Португалії

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним з героїв поєдинку проти Ешторіла у 32 турі португальської Прімейра-ліги.

Українець відзначився одним сейвом, вдалим виходом з воріт, а також парирував пенальті в другому таймі, за що отримав оцінку 7,0 від аналітичного порталу SofaScore.

Цей бал став сьомим найкращим серед гравців обох команд. Зауважимо, що ця перемога допомогла Бенфіці здобути мінімальну перемогу, яка вивела їх на перше місце турнірної таблиці.

Наразі підопічні Бруну Лаже випереджають Спортинг на три очки, проте у "левів" є матч у запасі. У разі перемоги над аутсайдером чемпіонату Жил Вісенте саме Спортинг вийде на перше місце в турнірній таблиці.