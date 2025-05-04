Бронзового призера Олімпіади-2024 заарештувала поліція Маямі

Американський легкоатлет Фред Керлі був заарештований поліцією міста Маямі, США.

Про це повідомляє BBC.

Причиною для такого стало звернення від колишньої Керлі. Вона заявила, що він ударив її кулаком в обличчя.

Постраждалою була Алайша Джонсон. Американська легкоатлетка.

Сварка сталася в готелі в Данія-Біч у четвер, перед тим як Керлі мав взяти участь у другому турнірі Великого шолома.

За інформацією від CBS, 29-річному Керлі висунуто звинувачення у "нанесенні побоїв", згідно зі звітом про арешт з офісу шерифа округу Бровард. Керлі вніс заставу 1000 доларів, щоб вийти з в'язниці.

Невідомо, чи отримав він дозвіл покидати місто, або наближатися до Алайші Джонсон.

Річард Купер, адвокат Керлі, опублікував заяву, в якій говорилося: "Ми впевнені, що цю справу буде незабаром закрито".

Нагадаємо, влітку Керлі не вистачило 0,04 секунди для золота в забігу на 100 метрів. На Олімпійських іграх у Токіо він у цій дисципліні виграв срібло.