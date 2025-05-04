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Бронзового призера Олімпіади-2024 заарештувала поліція Маямі

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 02:39
Бронзового призера Олімпіади-2024 заарештувала поліція Маямі
Фред Керлі
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Американський легкоатлет Фред Керлі був заарештований поліцією міста Маямі, США.

Про це повідомляє BBC.

Причиною для такого стало звернення від колишньої Керлі. Вона заявила, що він ударив її кулаком в обличчя.

Постраждалою була Алайша Джонсон. Американська легкоатлетка.

Сварка сталася в готелі в Данія-Біч у четвер, перед тим як Керлі мав взяти участь у другому турнірі Великого шолома.

За інформацією від CBS, 29-річному Керлі висунуто звинувачення у "нанесенні побоїв", згідно зі звітом про арешт з офісу шерифа округу Бровард. Керлі вніс заставу 1000 доларів, щоб вийти з в'язниці.

Невідомо, чи отримав він дозвіл покидати місто, або наближатися до Алайші Джонсон.

Річард Купер, адвокат Керлі, опублікував заяву, в якій говорилося: "Ми впевнені, що цю справу буде незабаром закрито".

Нагадаємо, влітку Керлі не вистачило 0,04 секунди для золота в забігу на 100 метрів. На Олімпійських іграх у Токіо він у цій дисципліні виграв срібло.

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