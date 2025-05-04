Рафінья та Лопес принесли складу перемогу: огляд матчу Вальядолід – Барселона

Вчора, 3 травня, в межах 34 туру Ла Ліги Барселона обіграла Вальядолід.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь колективу Хансі Фліка.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 3 травня

Вальядолід – Барселона 1:2 (1:0)

Голі: 1:0 – 6 Санчес, 1:1 – 54 Рафінья, 1:2 – 60 Лопес

Господарі – абсолютний аутсайдер сезону. Вальядолід до матчу мав лише 16 очок за 33 гри.

Враховуючи це, а також тримаючи в голові гру через кілька днів проти Інтера, Барселона випустила напіврезервний склад.

Не дивно, що андердог здобув перемогу в першому таймі. У перерві вийшов на поле Рафінья. Саме лідер Барселони зрівняв рахунок, а згодом Лопес вивів "синьо-гранатових" вперед.