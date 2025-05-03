Розважається перед стартом Діамантової ліги: Магучіх захопила соцмережі черговим танцем
Легкоатлетка Ярослава Магучіх захопила соціальні мережі несамовитим танцем напередодні старту другого етапу Діамантової ліги.
Зірка українського спорту знову прикувала до себе увагу, але поки не своїм виступом, а танцем.
На своїй сторінці у соцмережах Ярослава опублікувала відео, де в ритмі популярного треку виконує динамічний танець у стильному образі.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко були заявлені на другий етап Діамантової ліги в китайському Шанхаї, який пройде у суботу, 3 травня.
Зіркова українська легкоатлетка з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги. Для тріумфу 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97 м.
Напередодні стало відомо, що Магучіх однією із перших відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.