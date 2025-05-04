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О'Салліван назвав фактор, який найбільше його засмучує після вильоту з чемпіонату світу

Руслан Травкін — 4 травня 2025, 01:20
О'Салліван назвав фактор, який найбільше його засмучує після вильоту з чемпіонату світу
Ронні О'Салліван
Instagram Ronnie O’Sullivan

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван зізнався, що його дуже засмутив той факт, що він підвів своїх уболівальників. "Ракета" вибув на стадії 1/2 фіналу.

Про це він сказав у коментарі для TNT Sports.

"Я знав, що вони підтримували мене. І мені дуже прикро, що я нічого не зміг показати. Бо це таке приємне відчуття було роками – виходити, грати, і, можливо, я навіть десь сприймав гру як належне. Я просто не усвідомлював, наскільки я її контролював. Я думав, що це триватиме вічно.

І підтримка фанатів весь цей час, можливість виступати й перемагати – зараз, оглядаючись назад, я навіть більше пишаюсь тим, що зробив.

А коли зараз нічого не виходить, ти відчуваєш себе безпорадним. Вони хочуть, щоб ти перемагав, і ти сам цього хочеш, але коли не можеш – це сумно. Але тепер я, мабуть, ще більше пишаюся своєю кар’єрою. Бо коли ти проходиш через боротьбу, починаєш більше цінувати ті часи, коли все йшло нормально", – сказав він.

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Втім, Ронні також додав, що задоволений результатом, адже думав, що вилетить ще в першому раунді.

"Я взагалі не думав, що пройду перший раунд, чесно. Я думав: якщо візьму три-чотири фрейми у Алі Картера, то вже буду радий.

Я навіть за тренувальним столом добре не граю. Так що, не так багато позитиву, якщо чесно, за останні кілька років у моїй грі. Я навіть не знаю, куди далі рухатись, чесно", – додав О'Салліван.

49-річний О'Салліван 7 разів ставав чемпіоном світу. Стільки ж перемог у театрі "Крусібл" здобув і Стівен Хендрі. Очікувалося, що Ронні продовжує кар'єру лише заради того, щоб вийти в одноосібні лідери за чемпіонствами.

Востаннє "ракетра" здобув головний трофей ще в 2022 році. Після цього два роки поспіль покидав першість в 1/4 фіналу.

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Ронні О'Салліван

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