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Артета: Арсенал має використати лють від поразки Борнмуту у матчі з ПСЖ

Олексій Погорелов — 4 травня 2025, 00:53
Артета: Арсенал має використати лють від поразки Борнмуту у матчі з ПСЖ
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди Борнмуту в 35 турі АПЛ.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 3 травня, "каноніри" на власному полі зазнали поразки від команди Іллі Забарного з рахунком 1:2. При цьому Артета виставив на гру основний склад, незважаючи на майбутній матч-відповідь проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Коментуючи поразку, Артета висловив сподівання, що даний результат змотивує його підопічних викластися на 100% у Парижі.

"Позитивний результат дійсно допоміг би нам побудувати те, що ми хотіли зробити, готуючись до середи. Тож те, що ми створили зараз – це багато люті, гніву, розчарування і погане відчуття всередині.

Тому ми повинні переконатися, що використаємо це все в середу, щоб бути максимально продуктивними у Парижі, виграти матч і потрапити до фіналу", – сказав Артета.

Матч-відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у середу, 7 травня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першій зустрічі на лондонському "Емірейтс" французький клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У тому матчі травмувався Усман Дембеле, автор єдиного голу. Проте вінгер парижан сподівається, що він встигне відновитися до середи.

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